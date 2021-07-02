По данным Лисянского, РФ планирует искусственно увеличить количество собственных граждан.

Россия начала реализацию нового проекта "Репатриация", который предусматривает "восстановление Советской империи" в странах бывшего СССР.

Об этом сообщил в Facebook правозащитник, представитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

"Данный проект имеет целью паспортизацию украинцев, которые ездят на заработки в РФ, по законопроекту, который зарегистрировал Константин Затулин; проект имеет целью восстановить влияние РФ из-за увеличения присутствия ее граждан на территории других стран, в частности Украины и Беларуси; по данному законопроекту, который был зарегистрирован 11.06.2021 года, те граждане, которые получат паспорт РФ, не обязаны отказываться от паспортов своих стран", - написал он.

Главной целью Кремля Лисянский назвал создание влияния РФ в тех странах, где будет большое количество людей с российскими паспортами.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям оккупированной части Донбасса.

Ранее стало известно, что Россия угрожает депортировать 150 тысяч украинцев-нелегалов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован