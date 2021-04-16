Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, незаконно находящихся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ.
Читайте такжеВ ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека за период пандемии коронавирусаОб этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, пишет РБК.
"Никакой правоприменительной практики к гражданам других государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - отметил он.
На заседании Горовой показал слайд со статистическими данными российского МВД, согласно которым в России находится более 1 млн нелегалов, из них 152 тыс. - украинцы.
При этом с 2018 года действует решение украинского СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.
В целом больше всего нелегальных мигрантов в РФ из Узбекистана (более 332 тыс.), Таджикистана (247 тыс.), Азербайджана (120 тыс.), Кыргызстана (115 тыс.), Армении (61 тыс.), Молдовы (56 тыс.) и Казахстана (49 тыс.).
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