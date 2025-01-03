По словам зоозащитников, из-за использования пиротехники страдают и гибнут животные.

В Бельгии после многих инцидентов в новогоднюю ночь из-за использования фейерверков обсуждается вопрос о запрете продажи этих средств частным лицам. Однако есть и дискуссии относительно того, чтобы ввести такое решение и на европейский уровень, пишет Politico.

Тогда как фламандские мэры городов страны настаивают на введении европейского эмбарго на продажу фейерверков, зоозащитники говорят, что в первую очередь должен быть национальный запрет.

Известно, что несколько бельгийских муниципалитетов уже ввели местные запреты на продажу фейерверков, а в Ассоциации фламандских городов и муниципалитетов (VVSG) утверждают, что четыре из пяти мэров хотели бы видеть общенациональный запрет.

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"Мы видим из года в год, что есть жертвы, что люди получают ранения ног и рук. Мы также видим, что некоторые люди используют фейерверки для нападения на работников экстренных служб и полицейских. Ситуация значительно обострилась", - отметила в интервью Politico пресс-секретарь правозащитной группы Натали Дебаст.

Несмотря на местный запрет на пиротехнику в Брюсселе в центре города было запущено несколько сигнальных ракет и петард. В частности, в новогоднюю ночь в столице Бельгии были арестованы 159 человек, а в целом полиция зафиксировала более 1700 инцидентов по всему городу.

В то же время в VVSG считают, что запрет на продажу должен распространяться на все страны Европейского Союза, чтобы люди не могли обойти его, просто пересекая границу, чтобы купить фейерверки.

"Когда мы слышим, что Европа должна с чем-то бороться, это, как правило, является оправданием для политиков, чтобы ничего не делать в собственном государстве-члене. Я надеюсь, что Бельгия наконец запретит фейерверки, потому что в новогоднюю ночь снова были жертвы среди животных. Убили собаку, у коровы случился сердечный приступ, убили лошадей, так что хватит уже", - призвала директор группы защиты прав животных GAIA Энн де Греф.

Последствия использования фейерверков в мире

Ранее ученые рассказали, что произошло с птицами в Болгарии из-за фейерверков в новогоднюю ночь. Общественная организация "Зеленые Балканы" собрала птиц, из которых ветеринары смогли спасти только 15. Всего на одном небольшом участке было найдено более 600 птиц, погибших из-за использования пиротехники.

Известно, что в Украине еще 6 ноября 2023 года запретили распространять и применять фейерверки и петарды. В частности было запрещено использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4.

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