Арарат Мирзоян отметил, что Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.

В Армении заговорили о присоединении к Европейскому союзу. Власти страны хотят расширить круг партнеров.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не раскрою секрет, если скажу, что также есть идея членства в ЕС", - заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, у народа Армении - европейские стремления, а Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в стране. При этом он указал, что для Еревана важно расширять круг партнеров и союзников, поэтому речь идет об углублении отношений с США, ЕС, Востоком, а также Индией.

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"В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", - подчеркнул дипломат.

Стоит отметить, что Армения начала менять свою внешнюю политику и отдаляться от Российской Федерации после преступного и кровавого вторжения в Украину.

Проблемы в отношениях Армении и РФ - последние новости

Власти Армении приостановила участие в ОДКБ, обвинив страны-члены в невыполнении договора о коллективной безопасности.

Кроме того, парламенто Армении ратифицировал Римский статут, согласно которому дикатора РФ Владимира Путина должны арестовать на терртории страны. Этот факт очень не понравился Москве, поэтому в России потребовали объснений.

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