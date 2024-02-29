Страна будет двигаться в направлении, которое обеспечит ей безопасность, заявил спикер парламента.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна должна задуматься о возможности стать кандидатом на членство в Европейском союзе.

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия, будучи демократической страной, является нашей самой большой системой безопасности", - сказал он в комментарии Радио Азатутюн.

По его словам, об измении "вектора" речи не идет - власти обсуждают, как уменьшить опасности, которые могут угрожать стране. "Я думаю, что нам следует думать в этом направлении, но, опять же, я не хочу торопиться, делать шаг, потому что в случае с государством нехорошо делать резкие шаги", - добавил он.

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При этом Симнонян отметил, что власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО.

Отношения Армении и России:

Напомним, что ранее Армения приостановила участие в ОДКБ, обвинив страны-члены в невыполнении договора о коллективной безопасности.

В России требовала объснений ратификации парламентом Армении Римского статута, согласно которому дикатора Путина теперь должны арестовать на терртории страны.

Также ранее стало известно о подготовке возможного визита украинского президента Владимира Зеленского в Ереван.

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