Мао Нин заявила, что информацию журналистов страны не подтвердили.

Журналисты The Wall Street Journal сообщили, что специальный представитель Ли Хуэй призывал признать оккупацию РФ украинских территорий в обмен на прекращение огня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин опровергла данную информацию.

"Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации", - говорится в сообщении МИД Китая.

По ее словам, ни одна из сторон не подтвердила информацию журналистов.

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"Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ", - подытожила Нин.

"Европейское турне" Ли Хуэя - главные новости

В апреле Китай официально назначил спецредставителя по урегулированию российско-украинской войны. Им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй. Он отправился в турне по странам Европы, а 16 мая посетил Украину. По его словам, Пекин готов участвовать в мирном завершении войны в Украине, но на основе "мирного плана", который поддержала Москва.

Дальше китайский дипломат посетил Польшу, Францию, Германию и другие страны. В ЕС после встречи с Хуэем заявили, что повторно призвали Китай к конструктивной роли в установлении мира в Украине.

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