Европейские дипломаты передали китайскому дипломату три ключевых сообщения.

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй, которого Пекин направил в Европу для продвижения китайского "мирного плана" по Украине, передал европейским дипломатам жесткое требование – Россия должна сохранить за собой оккупированные украинские территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на дипломатов в европейских странах, участвовавших в переговорах с китайским представителем.

Во время "европейского турне" Ли Хуэй передал европейцами четкий месседж: Европа должна призывать к немедленному прекращению огня в Украине, которое приведет к сохранению Россией контроля над захваченными украинскими территориями. Посетивший Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель китайский дипломат призывал как можно скорее закончить войну в Украине и не допустить ее расширения. Также он подчеркивал, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.

Однако, по словам дипломатов, прием Ли Хуэя не был теплым. Европейские чиновники в ответ на требования Китая вновь поставили под сомнение способность Пекина быть честным посредником в любых переговорах по прекращению войны. Они отметили, что Европа поддерживает Вашингтон во мнении, что мира в Украине невозможно достичь без вывода российских войск. Чиновники также передали Ли Хуэю, что европейские правительства обеспокоены связями китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Путиным.

Видео дня

Европейские дипломаты также заявили, что они передали три ключевых сообщения во время встречи с Ли. Они хотят, чтобы Китай продолжал давить на Россию для предотвращения использования ядерного оружия, воздерживался от военной помощи агрессору и осудил действия Москвы. Они также попросили Китай поддержать международные усилия по безопасности Запорожской АЭС.

Дипломаты из нескольких стран заявили, что они тесно скоординировали действия, чтобы убедиться, что китайский дипломат получит одинаковые сообщения от европейских союзников.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта без вывода российских войск не в интересах международного сообщества", – сказал дипломат, который общался с представителем КНР.

Он добавил, что в разговоре с Хуэем европейские дипломаты подчеркнули, что Европа не откажется от поддержки Украины, а отделение Европы от Америки невозможно.

Другой дипломат предположил, что Китай "вероятно, проверяет единство Запада и пытается проявить инициативу". Еще один подчеркнул, что интересы Китая заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от использования ядерного оружия.

"Европейское турне" Ли Хуэя - что надо знать о визитах спецпредставителя КНР по войне в Украине

В апреле 2023 года Пекин назначил бывшего посла Китая в России Ли Хуэя специальным представителем по урегулированию российско-украинской войны. В мае он совершил серию визитов в страны Европы с целью продвижения предложенного Китаем "мирного плана", предусматривающего прекращение военной помощи Украине. 16-17 мая состоялся его визит в Украину. Во время встреч с руководством страны Ли заявил, что Пекин готов участвовать в мирном урегулировании, но на основе "мирного плана", поддержанного Москвой.

После этого Хуэй направился в Польшу, Францию, Германию и другие страны Европы. После встречи европейских дипломатов со спецпредставителем Пекина в ЕС заявили, что повторно призвали Китай к тому, чтобы он начал играть конструктивную роль в установлении мира в Украине. В заявлении ЕС также подчеркнул, что ожидает от Китая, что он будет напоминать о "необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности путем безоговорочного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ",

МИД Франции после встречи чиновников с представителем КНР сообщил, что Ли получил сообщение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Украины и отметили, что Париж готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

МИД Польши после визита сообщил, что Ли Хуэй был проинформирован, что Варшава "обеспокоена заявлениями Пекина о стремлении укрепить двусторонние отношения с Россией, государством-агрессором".

Верховный представитель ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис после встречи констатировал, что война в Украине осложняет их отношения с Китаем, который не осудил вторжение Москвы. А глава ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что блок хочет защитить торговлю с Китаем, которую он не считает рискованной, но стремится к четкому определению сфер, вызывающих беспокойство для экономической безопасности Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: