Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и страны ЕС.

На фоне "европейского турне" спецпредставителя Китая Ли Хуэя по войне в Украине Европейская комиссия повторно призвала КНР к тому, чтобы Пекин начал играть конструктивную роль в установлении мира. Об этом говорится в заявлении ЕС после встречи высокопоставленного европейского дипломата с китайским представителем, пишет Reuters.

"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль и напоминать о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности путем безоговорочного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Визит спецпредставителя Китая в Украину и Европу - что нужно знать

В апреле 2023 года Пекин назначил дипломата, бывшего посла Китая в России и специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя специальным представителем по урегулированию российско-украинской войны.

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В середине мая стало известно, что спецпредставитель посетит Украину. По информации китайской стороны, визит состоялся 16-17 мая. О его итогах известили только 18 мая.

Известно, что в рамках визита Хуэй встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также министрами инфраструктуры, энергетики и обороны. Дипломат изложил позицию Китая по прекращению войны в Украине и подчеркнул, что Пекин готов участвовать в мирном урегулировании, но на основе "мирного плана", предложенного в феврале китайским лидером Си Цзиньпином.

Ожидалось, что после Украины он также отправится в Польшу, Францию, Германию. В пятницу, 26 мая, ожидается визит в Россию.

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