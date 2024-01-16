Проверка будет распространяться на нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или поставляющих туда критически важные товары через третьи страны.

Государственные банки Китая ужесточают ограничения по финансированию российских клиентов. Такое решение связано с тем, что США утвердили вторичные санкции против иностранных финансовых компаний, помогающих Москве в войне против Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленных людей.

По их словам, по меньшей мере два банка заказали проверку российского бизнеса в течение последних недель, сосредоточившись на трансграничных сделках. Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять услуги российской военной промышленности, независимо от валюты или места проведения транзакций.

Также отмечается, что кредиторы усиливают надлежащую проверку клиентов, в частности, зарегистрированы ли их компании, уполномоченные и конечные бенефициары в России. Проверка будет распространяться на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в РФ или поставляют туда критически важные товары через третьи страны.

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"Этот шаг знаменует собой эскалацию ограничений, которые китайские государственные банки ввели по меньшей мере с начала 2022 года, после того, как вторжение России в Украину вызвало волну санкций со стороны стран, включая США... Это событие подчеркивает, насколько Китай придерживается санкций США, несмотря на свою принципиальную оппозицию к ним, и обещание поддерживать экономические связи с Россией", – пишет агентство.

Журналисты подчеркивают, что китайское правительство избегает оказания какой-либо значительной военной помощи России, даже несмотря на то, что оно оказывает дипломатическую поддержку Кремлю и активизирует торговлю в сферах, не запрещенных санкциями.

Санкции лишили российский центробанк доступа к половине его международных резервов, оставив лишь золото и юань. Доля расчетов в юанях выросла до 27% по состоянию на сентябрь с 15% в конце 2021-го, говорится в статье.

Четыре крупнейших государственных банка страны имеют опыт соблюдения предыдущих санкций США против Ирана и Северной Кореи, чтобы избежать потери доступа к финансовой системе в долларах США.

РосСМИ пишут, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у российской стороны альтернативные планы проведения финансовых операций, отметив чувствительный характер этого вопроса.

Санкции против РФ

В конце декабря 2023 года Белый дом опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающий возможность применения ограничений к банкам, обслуживающим платежи, связанные с Российским военно-промышленным комплексом.

В то же время по итогам 2023 года товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда, а экономические связи между Пекином и Москвой укрепляются даже несмотря на войну в Украине. Товарооборот между двумя странами в долларовом эквиваленте в 2023 году вырос на 26% – с 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов.

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