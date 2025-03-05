По словам Ярослава Железняка, сейчас военные расходы финансируются из внутренних ресурсов.

Украине хватит денег на социальные выплаты, пенсии и зарплаты, даже если Соединенные Штаты прекратят финансовую поддержку нашей страны. Об этом в эфире "Вечер.LIVE" сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Что касается наших невоенных расходов - пенсий, социальных выплат, зарплат учителям, какой-то инфраструктуры - здесь денег точно хватит, даже с запасом", - заявил нардеп.

Железняк добавил, что военные расходы финансируются из внутренних ресурсов - налогов, таможенных платежей и государственных предприятий. По расчетам специалистов, этих средств пока хватает.

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В то же время, он отметил, что торговля оружием часто лежит не столько в экономической, сколько в политической плоскости.

"Оружие это такой геополитический инструмент, которым играют все страны, в том числе - Соединенные Штаты. Они могут запретить своим производителям продавать оружие. Те же самые ракеты для Patriot. Или даже запретить реэкспорт оружия, которое изготовлено в других странах по своим технологиям", - говорит народный депутат.

Американо-украинские отношения - важные новости

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приостановили передачу нашей стране разведывательных данных, которые могут помочь атакам вглубь территорий РФ. При этом обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном не был прекращен полностью.

Также напомним, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия нашей стране. По словам специалистов, острее всего Украина может ощутить недостаток американских систем противовоздушной обороны, бронетранспортеров и боеприпасов для артиллерии.

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