Экономия может достигать 100 миллиардов гривен в годовом измерении.

В условиях неопределенности с помощью от США и финансированием от партнеров на 2026 год сейчас целесообразно экономить расходы бюджета, отказавшись от ряда не приоритетных расходов. Такое мнение высказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, отметив, что "военная цензура расходов", предложенная депутатом Даниилом Гетманцевым, является, по сути, обычным усилением фискальной дисциплины, что всегда уместно. Об этом говорится в статье УНИАН.

"За три года полномасштабного вторжения мы уже урезали много "гражданских" расходов в реальном выражении. Однако целесообразно провести жесткий и качественный функциональный обзор расходов, чтобы подчинить их целям военного времени, что до сих пор не было сделано", - говорит экономист.

Среди возможных шагов он называет остановку капитальных расходов, которые не касаются критической инфраструктуры и восстановления жилья, прекращение финансирования "мертвых" вузов и оптимизация их сети, прекращение "вертолетной" раздачи денег (всем подряд).

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Кроме этого, Гайдай предлагает ограничить государственное субсидирование кредитов для бизнеса и населения, подчинить все программы государственной поддержки стратегическим целям - развитию оборонной промышленности, стимулам для военнослужащих, поддержке приобретения жилья для тех, кто потерял его в результате войны.

Юрий Гайдай предполагает, что эффект от указанных им шагов может достигать 100 миллиардов гривен в годовом измерении, что позволит лучше финансировать армию, не наращивая налоговую нагрузку на предпринимателей и граждан.

"Пока имеем неопределенность в финансировании на 2026 год, также может возникнуть срочная необходимость "перекрыть" военную помощь от США в случае ее прекращения. Поэтому потребность резерва на следующий год действительно есть", - подчеркивает эксперт.

Расходы бюджета - последние новости

Правительство все время работает над оптимизацией расходов госбюджета, но не планирует уменьшать программы поддержки украинцев, несмотря на риски остановки помощи от США. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН.

По его словам, правительство также постоянно ищет, где может быть элемент оптимизации или экономии для того, чтобы этот бюджет более эффективно использовался для помощи людям. Для этого, в частности, постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти и министерств.

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