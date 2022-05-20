Члену британской королевской семьи марку было передано "от имени президента Украины и украинского народа".

Принц Чарльз - наследник британской короны - во время визита в Канаду получил в подарок популярную украинскую марку о российском военном корабле.

Об этом рассказала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

По ее словам, члену британской королевской семьи марку было передано "от имени президента Украины и украинского народа".

"Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку нашим партнерам. В то время, как храбрые украинские военные защищают наш дом - Украину, многие наши граждане нашли приют в Канаде", - отметила Ковалив.

В посольстве Украины в Канаде напомнили, что в рамках королевского визита в Оттаву принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили Украинский православный собор Успения Пресвятой Богородицы, где встретились с украинской общиной канадской столицы и украинскими дипломатами.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла пообщались с украинцами, которые прибыли в Канаду ища временно убежища из-за войны, ознакомились с украинскими культурными традициями, бережно сохраненными канадцами украинского происхождения - писанкарством, вышивкой, украинскими песнями.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Российский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

Впоследствии "Укрпочта" объявила о выпуске в мае новой почтовой марки, посвященной войне с Россией: "Русский военный корабль ... все!".

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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