В ЕС могут принять меры против лиц, причастных к принудительной посадке самолета.

В Европейском Союзе вызвали посла Беларуси и обещают последствия из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петера Стано, которым располагает УНИАН.

В частности, в ответ на запрос вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино вызвал посла Беларуси в Евросоюзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске и задержали пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста.

Михневич был проинформирован о твердом осуждении институтами ЕС и странами-членами "принудительного акта", которым белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и членов экипажа.

Также Саннино передал позицию ЕС, что эти чрезмерные действия белорусских властей предпринимают еще одну возмутительную попытку подавить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленно освободить Протасевича.

Кроме того, "вчерашний неприемлемый поступок белорусских властей будет рассмотрен на сегодняшней встрече Европейского Совета".

"ЕС рассмотрит последствия для этих действий, в том числе - вероятные меры против ответственных лиц", - говорится в заявлении.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Виталий Саенко