Также в черный список попали члены группировки, которые задействованы в преступной деятельности на территории Африки.

Европейский союз вводит новые санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с "Группой Вагнера". Такое решение в субботу, 25 февраля, утвердил Совет ЕС, сообщает пресс-служба организации.

Так, под новые ограничения в рамках Глобального режима санкций ЕС попали:

два физических лица, причастных к "действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости" Украины;

восемь физических и семь юридических лиц, причастных к "серьезным нарушениям прав человека" в Центральноафриканской Республике и Судане;

одно физическое лицо, ответственное за подрыв мира и стабильности в Мали.

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Как пояснили в пресс-службе Евросовета, в санкционный список попали два командира подразделений "Группы Вагнера, принимавших активное участие в захвате города Соледар, глава группы Вагнера в Мали, а также советник по безопасности президента ЦАР, представитель "Группы Вагнера" в этой стране и некоторые другие известные члены группы.

Также под санкциями оказались несколько юридических лиц, задействованных в деятельности "Группы Вагнера" на территории Африки.

Всем лицам их списка заморожены активы, гражданам и компаниям ЕС запрещено с ними работать, а физлицам из списка запрещен въезд в ЕС.

Европейские санкции против России

24 февраля ЕС утвердил уже 10-й пакет санкции против России. В черные списки попали три крупных банка, ряд компаний, отдельно Минобороны РФ и Служба внешней разведки РФ, а также известные путинисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это событие, заверил, что работа над новыми санкциями будет продолжена. Следующей целью должна стать российская атомная отрасль.

Лидеры стран "Большой семерки" и руководство Европейского Союза также обещают предпринять следующие шаги по введению санкций против России. В частности они хотят закрыть лазейки для обхода уже введенных ограничений.

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