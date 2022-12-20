В Германии после годичного разбирательства вынесен приговор 97-летней Ирмгард Ф. - бывшей секретарше коменданта концлагеря Штутгоф.
Судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних (на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет) признала ее виновной в соучастии в массовых убийствах и полностью удовлетворила требование прокуратуры, приговорив к двум годам лишения свободы условно, сообщает "Немецкая волна".
При этом, адвокат Ирмгард Ф. призывал вынести оправдательный приговор. По мнению адвоката, в ходе процесса, который продолжался более 14 месяцев, было мало доказательств вины подсудимой.
Прокуратура обвиняла бывшую секретаршу в соучастии в убийстве более чем 11 тыс. заключенных концлагеря Штутгоф посредством помощи тем, кто лично совершил преступления.
По данным следствия, с июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. работала секретарем у коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе. Он после войны смог сбежать в Швейцарию, но в 1952 году решил вернуться в Германию, где и был арестован. В 1957 суд в Бохуме приговорил экс-коменданта лагеря к девяти годам тюремного заключения. Однако в конце 1960 года Хоппе был досрочно освобожден из тюрьмы и вел незаметную жизнь вплоть до своей смерти в 1974 году.
Процесс по делу Ирмгард Ф. стал первым в современной истории Германии, когда обвинение в соучастии в массовых убийствах было выдвинуто не против эсэсовца, охранника или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной.
В начале судебного процесса адвокат подсудимой озвучил ее позицию: Ирмгард Ф. не отрицает Холокост, но своей вины не признает. Сама она молчала в течение фактически всего рассмотрения дела. Лишь 6 декабря уже после прений сторон заявила: "Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время находился в Штутгофе. Это все, что я могу сказать".
Концлагерь Штутгоф
Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году в Польше. За годы Второй мировой войны через него прошли около 110 тыс. заключенных, из которых более половины (65 тыс.) погибли. Кроме медицинских экспериментов, лагерь был известен производством мыла из людей.