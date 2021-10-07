Йозефа С. обвиняют в непосредственной причастности к смерти 3518 узников концлагеря Заксенхаузен.

В Германии перед судом предстал пожилой мужчина, обвиняемый в пособничестве нацистам во Вторую мировую войну и причастности к гибели тысяч узников концлагеря Заксенхаузен.

Об этом сообщает BBC.

На сегодняшний день 100-летний Йозеф С. является самым великовозрастным нацистским преступником, в отношении которого идет судебное разбирательство.

Мужчину обвиняют в том, что в бытность охранником концлагеря под Берлином соучаствовал в расстреле советских военнопленных и убийстве других людей газом "Циклон Б". В целом, он может быть причастен к смерти 3518 заключенных.

Судебный процесс начался в тюрьме Бранденбурга-на-Хафеле и проходит в условиях строгой безопасности. Всего запланировано 22 слушаний, которые должны продлиться до января 2022 года.

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О Йозефе С. известно, что охранником Заксенхаузена он стал в 21-летнем возрасте в 1942 году, и работал до 1945 года. Как утверждает прокурор, он поддерживал убийства в Заксенхаузене, а также "сознательно, добровольно, как минимум, добросовестно" исполнял караульную службу.

Соистцами выступают 17 человек. Среди них - 100-летний Леон Шварценбаум, которому посчастливилось пережить заключение в Заксенхаузене, а также сын убитого участника голландского сопротивления Кристоффель Хейер.

Как уже сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Германии непосредственно перед судебным заседанием сбежала 96-летняя женщина, обвиняемая в содействии убийствам в концлагере Штутгоф.

Автор: Станислав Кожемякин