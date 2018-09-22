В Германии будут судить 94-летнего экс-надзирателя нацистского концлагеря

Согласно обвинению, много сотен людей были замучены в газовых камерах, расстреляны, или умерли вследствие подорванного в лагере здоровья.

Бывший надзиратель немецкого концентрационного лагеря "Штутгоф", располагавшийся во время Второй мировой войны неподалеку ныне польского Гданьска, в ноябре предстанет перед Окружным судом Мюнстера.

Как передает DW.com со ссылкой на dpa, прокуратура обвиняет 94-летнего мужчину в причастности к убийству сотен людей между 1942 и 1945 годами.

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Процесс начнется 6 ноября. Примечательно, что дело обвиняемого будет рассматривать судебная палата по делам несовершеннолетних, ведь на момент совершения преступлений, которые ему вменяют бывшему эсэсовцу не исполнилось 21 года.

Согласно обвинению, много сотен людей были замучены в газовых камерах, расстреляны, или умерли вследствие подорванного в лагере здоровья. Прокуратура настаивает, что обвиняемый знал обо всех этих случаях. Бывший надзиратель концлагеря в свою очередь отвергает обвинения.

В суде добавили, что из-за этих самых обвинений должен предстать перед судом еще один 93-летний мужчина. Процесс против него будет происходить отдельно, поскольку пока непонятно, способен ли он участвовать в заседаниях.