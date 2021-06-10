Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

Депутаты парламента Албании проголосовали за импичмент президенту страны Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами. Такое решение депутаты приняли во время внеочередного голосования.

Голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности на год раньше истечения срока его президентства.

Читайте такжеГлава Европарламента поддержал вступление балканских стран в ЕСПосле выборов почти 50 депутатов от правящей Социалистической партии, которая в итоге получила 74 из 140 мест в парламенте, призвали следственный комитет решить, нарушил ли Мета конституцию.

Для импичмента требовалось большинство голосов в парламенте в две трети. С 74 местами социалисты не могли набрать 94 голосов, необходимых для выполнения этого требования.

Теперь, когда законодатели проголосовали за импичмент Меты, Конституционный суд Албании должен будет дать окончательное одобрение в течение следующих трех месяцев, передает 112ua.tv со ссылкой на Euronews.

Должность президента в Албании носит в основном церемониальный характер, но глава государства имеет власть над судебной системой и вооруженными силами. И хотя эти полномочия считаются аполитичными, Мета открыто критиковал руководство премьер-министра Эди Рамы, в том числе за его реакцию на пандемию коронавируса.

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Автор: Ирина Погорелая