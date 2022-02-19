Анджей Дуда сказал, что диалог с Россией "в значительной степени исчерпывается".

Президент Польши Анджей Дуда считает, что спровоцированный Россией кризис на Донбассе и вокруг границы Украины "приближается к критическому".

Об этом он заявил в видеообращении после онлайн-конференции с лидерами США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Румынии и руководителей ЕС и НАТО, цитирует Укринформ.

"Ситуация является серьезной, все прекрасно осознают, что напряжение огромное, мы наблюдаем обстрелы на линии соприкосновения, видим массированную российскую пропаганду. Ситуация приближается к пункту, которого все опасаются, и который можно считать критическим", - сказал он.

Дуда подчеркнул, что с Россией все время ведется диалог, но его возможности "в значительной степени исчерпываются".

Зато, отмечает Дуда, Украина в этой ситуации ведет себя спокойно и избегает провокаций: "Все подчеркивали, что власть в Киеве ведет себя очень ответственно в этой чрезвычайно сложной ситуации. Россияне сгруппировали у границ Украины и в Беларуси огромную военную силу, невиданную со времен Второй мировой войны".

Польский лидер добавил, что ответ на агрессию России со стороны Европы и США должен быть "твердым и будет таким".

В то же время президент Польши напомнил об озвученных Западом сроках предполагаемого нападения России: "Мы все осознаем, что Олимпиада еще продолжается, но она завершится в воскресенье. Что будет дальше? Мы все готовы".

Обострение на Донбассе

18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

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