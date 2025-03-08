По словам премьер-министра Венгрии, страна имеет хорошие шансы достичь соглашения с Вашингтоном.

Венгрия и США договорятся о пакете экономического сотрудничества, который поможет экономике страны и компенсирует эффект от возможных американских тарифов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Reuters.

По словам политика, экономический пакет расширит уже существующий союз между Венгрией и США. Орбан добавил, что такое экономическое соглашение поможет Венгрии, даже если начнется торговая война между Америкой и Европейским союзом.

"Венгрия несет потери [в торговой войне], как и все страны-члены Европейского Союза. Мы еще не знаем ее масштаба, но можем быть уверены, что это произойдет", - отметил премьер-министр страны.

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Орбан отметил, что Венгрия имеет хорошие шансы достичь соглашения с Вашингтоном, поэтому пакет мер должен ограничить или полностью забрать последствия возможной торговой войны внутри страны.

Политик подчеркнул, что венгерские чиновники уже ведут переговоры о восстановлении налогового соглашения между двумя странами, которое было разорвано предыдущей американской администрацией.

"Другие элементы соглашения помогут Венгрии "компенсировать на национальном экономическом уровне потери, вызванные американскими тарифами, наложенными на Европу, и обеспечат компенсацию как в денежном, так и в реальном экономическом выражении"", - процитировало Reuters.

Тарифы Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп нацелился с тарифами на Индию. По его словам, страна остается объектом взаимных пошлин, которые начнут действовать со 2 апреля. В то же время индийские чиновники надеются, что продолжающиеся обсуждения по такому соглашению дадут стране отсрочку от таких тарифов.

В свою очередь издание Politico писало, что компанию Boeing ждут тяжелые времена из-за тарифной войны Трампа. Кроме того, тарифы приведут к таким проблемам в Boeing, как безопасность и забастовки, из-за которых компания будет терять почти 1 млрд долларов ежемесячно.

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