В правительстве считают, что ненависть к женщинам - одна из идеологических тенденций, набирающих популярность.

Правительство Великобритании признает женоненавистничество как одну из форм терроризма.

Как пишет The Guardian, министр внутренних дел страны Иветт Купер приказала пересмотреть антитеррористическую стратегию, чтобы бороться с насилием над женщинами, выявить пробелы в законодательстве и изучить новые идеологии.

"Слишком долго правительства не могли противодействовать росту экстремизма как в Интернете, так и на улицах, и теперь видно, как растет количество молодых людей, радикализированных в Интернете. Подстрекательство к ненависти всех видов разрушает и подрывает структуру сообществ и демократии", - прокомментировала решение Купер.

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Она отметила, что борьба с экстремизмом была сильно ослаблена, "именно тогда, когда она была наиболее необходима", поэтому она поручила Министерству внутренних дел быстро составить карту и отслеживать экстремистские тенденции. Также она обязала чиновников выяснить, что работает, чтобы оторвать людей от экстремистских взглядов.

По мнению правительства, ненависть к женщинам - одна из идеологических тенденций, набирающих популярность.

Ранее офицер полиции предупредил, что различные интернет-инфлюенсеры могут радикализировать молодых мужчин к крайнему женоненавистничеству так же, как террористы привлекают своих последователей. Руководитель отдела полиции по вопросам противодействия насилию в отношении женщин Мэгги Блит добавила, что влияние на молодых парней в Интернете является "ужасным".

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