Правительство Великобритании признает женоненавистничество как одну из форм терроризма.
Как пишет The Guardian, министр внутренних дел страны Иветт Купер приказала пересмотреть антитеррористическую стратегию, чтобы бороться с насилием над женщинами, выявить пробелы в законодательстве и изучить новые идеологии.
"Слишком долго правительства не могли противодействовать росту экстремизма как в Интернете, так и на улицах, и теперь видно, как растет количество молодых людей, радикализированных в Интернете. Подстрекательство к ненависти всех видов разрушает и подрывает структуру сообществ и демократии", - прокомментировала решение Купер.
Она отметила, что борьба с экстремизмом была сильно ослаблена, "именно тогда, когда она была наиболее необходима", поэтому она поручила Министерству внутренних дел быстро составить карту и отслеживать экстремистские тенденции. Также она обязала чиновников выяснить, что работает, чтобы оторвать людей от экстремистских взглядов.
По мнению правительства, ненависть к женщинам - одна из идеологических тенденций, набирающих популярность.
Ранее офицер полиции предупредил, что различные интернет-инфлюенсеры могут радикализировать молодых мужчин к крайнему женоненавистничеству так же, как террористы привлекают своих последователей. Руководитель отдела полиции по вопросам противодействия насилию в отношении женщин Мэгги Блит добавила, что влияние на молодых парней в Интернете является "ужасным".