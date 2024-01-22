Иностранные СМИ заявляли, что Польша добилась уступок от ЕК по ограничениям экспорта зерна.

Глава польского правительства Дональд Туск внезапно посетил Киев на фоне разногласий с Украиной из-за экспорта зерна. Как известно, новый премьер-министр Польши ранее поддержал соответствующее эмбарго.

Визит Туска в Украину подтвердила его канцелярия в Twitter. Ведомство опубликовало первый кадр относительно приезда чиновника.

Много деталей о визите Туска не приводится. Его канцелярия лишь подтвердила, что у чиновника будет встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

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Польша добилась специфических гарантий относительно зерна Украины

Сегодня Financial Times сообщило, что Польша достигла уступок от Евросоюза - против зерна Украины могут ввести специфические гарантии защиты. Их будут рассматривать на следующей неделе, указал комиссар по вопросам торговли ЕК Валдис Домбровскис.

Предполагается, что Брюссель будет контролировать приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если ее продукт будет негативно влиять на формирование цен в Польше и других соседних странах.

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