У пары трое детей: 15-летний сын Ксавье, 14-летняя дочь Элла-Джеймс и девятилетний сын Адриан.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили, что разводятся после 18 лет брака.

Как сообщается в инстаграме главы канадского правительства, пара приняла решение расстаться "после многих содержательных и трудных разговоров".

"Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить", - говорится в посте.

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В заявлении офиса Трюдо отмечается, что несмотря на подписание соглашения о разводе, бывшие супруги будут вместе появляться на публичных мероприятиях, пишет "Би-би-си".

"Они работали над тем, чтобы все юридические и этические шаги в отношении их решения разойтись были предприняты, и будут продолжать делать это в будущем", - говорится в заявлении, добавив, что на следующей неделе они отправятся в отпуск всей семьей.

Джастин и Софи Трюдо поженились в 2005 году. У пары трое детей: 15-летний сын Ксавье, 14-летняя дочь Элла-Джеймс и девятилетний сын Адриан.

Разводы мировых лидеров - детали

Финский премьер-министр Санна Марин решила развестись с супругом после почти 20 лет совместной жизни.

"Мы благодарны судьбе за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", - прокомментировала ситуацию Марин и добавила, что они с мужем расстаются друзьями.

Марин отметила, что, они с Маркусом Райконеном "продолжат проводить время вместе и как семья, и друг с другом".

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