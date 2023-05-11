Пара состояла в отношениях с 2004 года.

Финский премьер-министр Санна Марин разводится с супругом после почти 20 лет совместной жизни.

"Мы благодарны судьбе за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", - прокомментировала ситуацию Марин в Instagram и добавила, что они с мужем расстаются друзьями.

Марин отметила, что, они с Маркусом Райконеном "продолжат проводить время вместе и как семья, и друг с другом".

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Кто такой муж Санны Марин

Маркус Райконен - экс-футболист и бизнесмен. Марин и Райконен состояли в отношениях с 2004 года, а поженилась в 2020 году. На свадьбе присутствовали 40 гостей - их друзья и родственники. У пары есть дочь Эмма, которой сейчас 5 лет.

Марин покидает пост премьер-министра

Санна Марин уйдет с поста, поскольку в апреле ее партия проиграла на выборах. Хотя правительство Марин официально ушло в отставку, она продолжит работу, пока в стране не сформируют коалицию.

Четыре года назад Санна Марин, которой сейчас 37 лет, стала самым молодым премьер-министром в мире.

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