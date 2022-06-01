По мнению главы правительства Эстонии, очевидным является тот факт, что инициаторы переговоров имеют благие намерения, но "Путин не принимает никаких шагов для деэскалации".

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая ведущие политики ЕС дискутировали о телефонных звонках Путину.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас в эфире эстонского телевидения, комментируя недавние переговоры Эммануэля Макрона и Олафа Шольца с кремлевским диктатором телефону.

По мнению главы правительства Эстонии, очевидным является тот факт, что инициаторы переговоров имеют благие намерения, но "Путин не принимает никаких шагов для деэскалации".

"Шольц и Макрон говорят, что звонят Владимиру Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", – добавила Каллас.

Ранее Кая Каллас просила лидеров ЕС прекратить звонить Путину. Напомним, что Макрон объяснил, почему часто звонил президенту РФ после начала полномасштабной войны.

Глава МИД Латвии потроллил политиков, которые "хотят слышать голос" Путина.

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