Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пошутил на русском языке о переговорах западных политиков с российским президентом Владимиром Путиным.
В Twitter Ринкевичс опубликовал фрагмент стихотворения российского поэта Роберта Рождественского "Позвони мне, позвони", герой которого хочет "слышать долгожданный голос".
Он намекнул, что политики, которые ведут переговоры с Путиным, "забыли гордость".
"На злобу дня", - подписал глава латвийского МИД.
Как писал УНИАН, в субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
По сообщению Кремля, "отдельное внимание уделено положению дел на переговорном треке". Владимир Путин утверждает, что Россия якобы готова к возобновлению диалога, который якобы "находится в замороженном состоянии по вине Киева".
В свою очередь федеральное правительство Германии информировало, что канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск.
"Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - подчеркнула немецкая сторона.
Французская сторона по итогам переговоров также информирует, что Путина призвали как можно быстрее согласиться на прямой диалог с президентом Зеленским.
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