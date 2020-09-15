Официально обнародованы результаты выборов президента не отражают реального волеизъявления белорусских граждан, заявляют народные депутаты.

Верховная Рада считает недопустимым привлечение сил России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования ситуации в Беларуси.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Верховной Рады относительно ситуации в Республике Беларусь, утвержденном постановлением ВР (№ 3053), которое поддержали 228 народных депутатов.

«Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», - говорится в заявлении.

ВР считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Также отмечается, что выборы «прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей».

Народные депутаты считают недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках.

«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», - отмечается в заявлении.

Парламент Украины осуждает применение «чрезмерной силы и жестокости» со стороны правоохранительных органов Беларуси.

«Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих», - говорится в заявлении.

ВР требует освобождения всех задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации преследований, как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей.

«Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы», - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что Украина уважает суверенитет Беларуси и решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси.

ВР призывает белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса.

«Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов», - сказано в заявлении.

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Автор: Надежда Пришляк