Россия и Китай проводят больше финансовых операций в рублях и юанях.

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова политических советников Пекина. Несмотря на то, что ранее Си Цзиньпин пытался публично дистанцироваться от Москвы, сейчас он усиливает долгосрочную ставку на Россию.

"План включает увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных энергетических партнерств в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, такую ​​как железные дороги и порты", - говорится в сообщении.

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Также Россия и Китай проводят больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах. Это помогает оградить их от будущих санкций и обеспечить более широкое обращение китайской валюты.

Издание отмечает, что такое партнерство помогло Москве смягчить последствя западных санкций, позволив Путину вести войну. Кроме того, ряд стран, зависящих от Китая в торговле, не принимают чью-либо сторону в конфликте.

Позиция Китая

Как сообщл УНИАН, в конце лета Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай пока сохраняет нейтралитет.

После проведения XX-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая Кулеба сказал, что Украина ждет от Китая беспристрастного и справедливого взгляда на агрессию РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что Китай перестанет балансировать и пришлет Российской Федерации сигнал о необходимости прекращения войны.

В октябре министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым выразил поддержку РФ "под лидерством Путина".

После массированного обстрела Украины 23 ноября Китай призвал стороны как можно скорее начать мирные переговоры.

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