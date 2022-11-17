В МИД Китая заявили, что критики в адрес канадского политика не было.

На полях саммита "Большой двадцатки" лидер Китая Си Цзиньпин отчитал канадского премьер-министра Джастина Трюдо из-за "утечки" информации. Министерство иностранных дел Китая в четверг заявило, что никакой критики не было.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Пекин поддерживает откровенные обмены мнениями, если они проводятся на равноправной основе, и Китай надеется, что Канада примет меры для улучшения двусторонних отношений.

"Видео, о котором вы упомянули, действительно было коротким разговором обоих лидеров во время саммита G20. Это нормально. Я не думаю, что это следует интерпретировать как критику или обвинение председателя Си", - цитирует Мао издание The globe and mail.

Видео дня

Ранее в СМИ появилось видео, на котором переводчик китайского лидера говорит канадскому политику, что "все, что обсуждали, просочилось в газеты, это неуместно".

"Если есть искренность, мы можем хорошо общаться с взаимным уважением, иначе результат будет непросто определить", - заявил Си Цзиньпин.

По словам китайского дипломата, это не угроза, потому что лидеры вели "нормальный" обмен мнениями и просто "выражали свои позиции".

Что случилось на саммите G20

Джастин Трюдо и Си Цзиньпин в рамках встречи на Бали провели очень короткий разговор. У них не было отдельной встречи, а лишь 10-минутный разговор в коридоре после утренней встречи лидеров G20 на Бали.

Позже "анонимный источник в канадском правительстве" в комментарии журналистам рассказал, что Трюдо "высказал Си свою обеспокоенность публикациями в канадских СМИ", что Китай скрытно финансировал кандидатов на парламентских выборах в Канаде в 2019 году. По данным канадского издания Global News, канадские спецслужбы, якобы, в январе сообщили Трюдо, что Пекин дал деньги 11 кандидатам, но кому именно не сообщалось.

Кроме того, лидеры обсудили войну Украину и ситуацию Северной Корее. По словам источника, они договорились поддерживать связь.

Конечно же, президенту Китая не понравилось, что его личный разговор с канадским политиком стал достоянием общественности.

Стоит отметить, что отношения Пекина и Оттавы и без того были натянутыми. Так, в 2018 году Канада по запросу США задержала дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. В свою очередь китайские правоохранители задержали двух канадцев по подозрению в шпионаже.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Трюдо пытался встретиться с Си Цзиньпином, но ему отказали, якобы, потому что он "всего лишь руководит правительством Канады, а глава государства у них Елизавета II".

Саммит "Большой двадцатки" - что известно

В рамках двухдневного саммита на Бали президент Китая Си Цзиньпин провел несколько встречь. В частности, он встретился с президентом США Джо Байденом. Байден заявил, что он стремится поддерживать открытые линии связи на личном и государственном уровне, а Си Цзиньпин сказал, что отношения между их двумя странами не соответствуют глобальным ожиданиям.

15 ноября китайский лидер провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Си вновь призвал к мирным переговорам и избежал осуждения России, а Макрон по итогам переговоров сообщил, что страны готовы к сотрудничеству для прекращения войны в Украине.

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