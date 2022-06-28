Жители западных стран ощущают последствия войны из-за повышения увеличения цен на энергоносители.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что повышение цен на энергоносители в мире не должно влиять на долгосрочную поддержку Украины в войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Мадриде во время участия в публичном форуме НАТО.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, нельзя возразить, что страны НАТО "платят цену" из-за последствий войны России против Украины.

"Но мы должны помнить, что сейчас самую высокую цену платит украинский народ и украинские Вооруженные силы. Они каждый день воюют. Мы видим жертвы. Мы видим атаки на города и гражданскую инфраструктуру: больницы, школы", - подчеркнул Столтенберг.

"Я признаю, что люди в странах союзников и партнеров НАТО видят последствия войны из-за высоких цен на энергоносители, и я разделяю эту обеспокоенность. Политические лидеры стран Альянса решают это по-разному, но это совсем другая ситуация по сравнению с ситуацией, в которой находятся люди в Украине, которых убивают, и где мы видим зверства", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, необходимо оценивать ситуацию в перспективе и продолжать поддерживать Украину.

"Это своего рода моральное и политическое обязательство перед Украиной. Это отвечает нашим интересам - поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает Украину, потому что она является близким партнером.

"Это будет наш мир. Мир союзников НАТО будет в большей опасности, если Путин выиграет войну. Поэтому в наших интересах обеспечить, что Украина выиграет как суверенное независимое государство, и поэтому мы должны оказывать поддержку столько, сколько необходимо", - заявил Столтенберг.

По его мнению, в будущем цена для Запада будет выше, если сейчас не приложить усилия для победы Украины.

лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины.

27 июня "Большая семерка" признала надвигающийся глобальный экономический кризис.

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