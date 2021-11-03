Вместе с тем, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как "особого заключенного".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Информационный портал "Новости-Грузия".

"Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда". Бывший президент не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости.

Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию", - сказала президент Грузии.

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Вместе с тем, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как "особого заключенного".

"Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния", - заявила она.

Задержание Саакашвили

Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию, незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении 6 лет.

Сейчас Саакашвили держат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политическим узником. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.

Власти соглашаются госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси. По информации адвокатов, в больнице этой тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

28 октября адвокат Дито Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили согласился на оказание ему медицинской помощи.

Автор: Екатерина Гирнык