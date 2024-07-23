Уничтожен, в частности, командир вражеской роты, поделился "Штирлиц".

Офицерские потери РФ на 23 июля 2024 года увеличились, в частности, стало известно о ликвидации подполковника из Федеральной службы безопасности и двух командиров.

Уничтожен старший эксперт-криминалист Управления ФСБ по Санкт-Петербургу подполковник Максим Пименов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

По сведениям украинского воина, "минусованы" также командир роты - старший лейтенант Степан Бочкарев и капитан Олег Окунев, который командовал батареей отдельного противотанкового артдивизиона.

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Кроме того, "Штирлиц" сообщил о ликвидации таких противников:

Александр Нестеренко - старший лейтенант;

Даниил Жмака - старлей;

Владимир Латочкин - младший лейтенант;

Алексей Донцов - лейтенант.

Офицер ВСУ показал фотографии ликвидированных россиян.

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Утром 23 июля Генштаб украинской армии сообщил, что в течение прошедших суток на фронте зафиксировали 155 боевых столкновений, самая горячая ситуация была на Покровском направлении - там произошло свыше 40 боев.

22 числа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился, что противники не учитывают довольно высокий уровень потерь и продолжают рваться в направлении города Покровск (Донецкая область). Стоит отметить, что общие потери РФ на 23 июля 2024 года в живой силе составляют приблизительно 568980 захватчиков.

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