Операцию проведут в римской больнице имени Джемелли.

Сегодня, 4 июля, Папа Римский Франциск был госпитализирован в одну из клиник Рима, где понтифику проведут операцию на кишечнике.

Об этом сообщает Reuters.

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Операцию проведут в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli). На данный момент известно, что операция буде проводиться по причине симптоматичного стеноза толстой кишки (дивертикулярной болезни кишечника).

Данное хирургическое вмешательство является плановым.

За несколько часов до госпитализации, Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в Риме. В воскресной проповеди он пообещал, что в сентябре посетит Венгрию и Словакию.

Папа Римский и Украина

29 апреля 2021 года кардинал Леонардо Сандри заявил о том, что Папа Римский готов быть посредником на встрече Зеленского с Путиным.

1 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска осуществить визит в Украину.

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Автор: Елена Коваленко