Эр-Рияд не хочет вставать ни на одну из сторон.

Саудовская Аравия официально занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал бин Фархан, пишет The Guardian.

По его словам, Саудовская Аравия выбрала "активный нейтралитет". Данные слова прозвучали в день визита президента Украины Владимира Зеленского в Джидду, где он выступил на саммите Лиги арабских государств.

"Для Зеленского это может быть позитивным исходом, ведь в прошлом году отношения между Россией и Саудовской Аравией казались на небывало высоком уровне", – пишет издание.

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Также ранее сегодня наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил о желании его страны стать посредником между Украиной и Россией в вопросе политического урегулирование конфликта "таким образом, чтобы это способствовало достижению безопасности".

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Сегодня в Джидде начался саммит Лиги арабских государств. Почетным гостем на нем стал украинский президент. Он выступил на открытии саммита и заявил, что некоторые страны закрывают глаза на незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией.

Комментируя итоги этого визита, спикер украинского президента Сергей Никифоров рассказал об истинных целях поездки Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. По его словам, официальный Киев хочет, чтобы Эр-Рияд оставался посредником, в частности — помогал в вопросе освобождения пленных.

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