Ранее США были возмущены поддержкой Саудовской Аравией выгодной для РФ нефтяной сделки.

Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 400 млн долларов после заключения сделки с РФ и другими странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада бин Салмана в пятницу.

"Президент также выразил благодарность и признательность за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов, который будет способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также сообщается, что Зеленский поблагодарил принца за поддержку в ООН резолюции о непризнании аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Саудовская Аравия готова оказать макрофинансовую поддержку Украине, однако не было уточнено, о какой сумме идет речь.

Позиция Саудовской Аравии в отношении войны России против Украины: что известно

В сентябре стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман стал посредником во время обмена пленными между Украиной и Россией. При его содействии были освобождены 10 иностранцев, которые воевали за Украину и попали в плен.

Также Саудовская Аравия на этой неделе проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблее ООН, которая касалась осуждения попытки России аннексировать территории четырех областей Украины.

В то же время 5 октября было объявлено о сделке Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Тогда США заявили, что рост цен на нефть в результате сокращения добычи увеличит военный бюджет России и подорвет глобальные усилия по изоляции Москвы. А высокопоставленные американские законодатели в связи с этим призвали к полной переоценке отношений с Саудовской Аравией.

Вас также могут заинтересовать новости: