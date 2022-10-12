Это вряд ли проложит путь к возвращению экс-президента США Дональда Трампа, на чем настаивал миллиардер.

Twitter пересматривает свою политику в отношении пожизненной блокировке пользователей.

Об этом сообщают Reuters и Financial Times.

В компании изучают возможность заменить пожизненный бан, самое суровое наказание за нарушение правил, другими инструментами модерации контента, говорят источники FT.

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В то же время отмечается, что это вряд ли проложит путь к возвращению экс-президента США Дональда Трампа на платформу – возможность отмены запретов, наложенных за нарушение политики о подстрекательстве к насилию, Twitter пока не рассматривает.

Сотрудники изучают те сферы, где, по их мнению, Twitter мог навсегда забанить пользователей за менее серьезные нарушения. Речь идет, к примеру, об обмене обманчивой информацией.

"Наши основные принципы – выбор и контроль, прозрачность, легитимность и справедливость – годы руководили нашей работой, и по мере того, как общественная дискуссия продолжает развиваться, наш подход также будет развиваться", – сказал представитель компании Reuters.

Примечательно, что эти изменения могут привести модерацию контента на платформе в соответствие с видением Илона Маска, который стремился к приобретению соцсети. Маск, который называет себя абсолютистом свободы слова, обещал изменить правила модерации в Twitter и отменить пожизненный бан для Трампа, которого заблокировали после беспорядков в Капитолии.

Сделка по приобретению Twitter Илоном Маском: что надо знать

Как писал УНИАН, в начале апреля текущего года Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter. Тогда компания предложила ему место в совете директоров, а бизнесмен отказался и вскоре выразил желание приобрести Twitter. Речь шла о сделке на 44 миллиарда долларов.

Сделка так и не состоялась. В мае Маск предложил отсрочить сделку из-за возможности начала новой мировой войны, а в июле вообще отказался от приобретения компании якобы из-за нарушения сделки. Он утверждал, что компания предоставила ложные данные о количестве поддельных аккаунтов на платформе. Мол, их больше чем 5%, о которых было заявлено. Twitter на это ответила иском, но Маск подал встречный.

В октябре Маск спровоцировал скандал, когда высказался о ситуации в Украине и предложил "мирный план", согласно которому Киев должен "подарить" Крым Москве для избежания эскалации и ядерной войны. Впоследствии ему пришлось оправдываться с эти слова, а в СМИ появилась информация, что миллиардер якобы накануне общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам Маск это отрицает.

На фоне скандала Маск заявил, что все же хочет завершить сделку и приобрести Twitter.