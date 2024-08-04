Там предупредили, что на территории РФ они могут быть арестованы просто так.

После недавнего обмена заключенными Министерство иностранных дел (МИД) Германии рекомендовало гражданам не ездить в Россию.

"В наших рекомендациях по поездкам и безопасности мы предупреждаем, в частности, о риске произвольных арестов", - говорится в сообщении немецкого МИДа.

Около 1300 граждан Германии, заявивших о своем нахождении в РФ, зарегистрированы в антикризисном списке МИДа, Хотя там предполагают, что количество немцев и людей с двойным гражданством в России на самом деле на много выше.

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По данным немецкого МИДа, в настоящее время в России находятся в тюрьмах "двузначное число немцев". К ним относятся и люди с двойным гражданством. Российские власти отказывают им в консульском доступе уже более двух лет.

Напомним, в начале апреля немецкий МИД уже призывал граждан отказаться от поездок в РФ. Тогда список "опасностей", ожидающих немцев в РФ, увеличился. Помимо "произвольного ареста" в него вошли: риск терактов, кражи личных вещей в туристических центрах, распространение наркотиков в клубах, риск стать жертвой сексуального насилия, а также риск нападения на представителей ЛГБТ при "проявлении приверженности публике".

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. Кремль вернул себе себе киллера Вадима Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

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