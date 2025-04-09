В развязанной Дональдом Трампом тарифной войне с Китаем ежедневно происходит новая эскалация. На этом фоне в китайских соцсетях завирусился видеоролик, который высмеивает намерения президента США вернуть в Америку некогда утраченные производственные мощности.
На видео, созданном с использованием технологий искусственного интеллекта, показано, как пожилые американцы с очень избыточным лишним весом работают на фабриках. В ролике видно, что толстые рабочие без всякого энтузиазма и довольно медленно шьют одежду и собирают смартфоны. Заканчивается видео надписью с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "Сделаем Америку Великой Снова".
Британская The Telegraph отмечает, что насмешливое видео с неуклюжими толстыми американцами на фабриках может быть ответом на слова вице-президента США Джей Ди Венса, который называл рабочих китайских заводов "крестьянами". Это его заявление вызвало большое возмущение в Пекине, который назвал американского вице-президента "невеждой".
Кроме того государственные СМИ Китая показали другой насмешливый ролик, который высмеивает Трампа и его тарифы. В нем в течение почти трех минут звучит шуточная песня о том, как американцы страдают без дешевых китайских товаров.
Торговая война между США и Китаем
Как писал УНИАН, на прошлой неделе Трамп ввел беспрецедентные пошлины на импорт почти со всего мира. В частности, на китайские товары размер пошлины установили в размере 34% в дополнение к тому, что уже было и до того.
Через два дня после этого Китай зеркально ввел дополнительные 34% по шлины на американские товары.
Разъяренный Трамп поднял ставку пошлины для Китая еще больше - до 104%, что фактически убивает любой смысл поставлять из Китая что-то на американский рынок.
Сегодня стало известно, что Китай тоже сделал следующий ход и поднял пошлины на американские товары до 84%.