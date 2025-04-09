Министр финансов Соединенных Штатов сказал, что введение 84% тарифов в ответ - это неудача.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал "проигрышем" введение Китаем 84% тарифов на американские товары. Также в эфире Fox News он обвинил Китай в нарушении международных торговых правил.

"Я могу сказать вам, что эта эскалация является проигрышной для них, что у них есть некоторые очень умные экономисты, академики, технократы в их бюрократии, и они скажут руководству, что мы не имеем здесь преимущества. Они являются профицитной страной, их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Поэтому они могут повысить свои тарифы. Но что с этого", - сказал Бессент.

Также министр финансов США заявил, что Китай не соглашается на переговоры и не соблюдает международные торговые правила.

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"Я считаю, это обидно, что китайцы на самом деле не хотят приезжать и вести переговоры, потому что они являются худшими нарушителями в международной торговой системе. У них самая несбалансированная экономика в истории современного мира", - высказался Бессент.

Торговая война США и Китая

Как сообщал ранее УНИАН, 8 апреля президент США Дональд Трамп ввел 104% пошлины против Китая после того, как Пекин занял жесткую позицию в торговой войне с США. В частности, министерство торговли Китая заявило, что примет ответные меры, если президент США выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50%-ные пошлины на китайские товары.

Уже 9 апреля в ответ Китай повысил пошлины на товары из США до 84%. Китайские контрмеры вступят в силу 10 апреля, говорится в заявлении правительства в среду. Китай также добавил шесть компаний в список ненадежных организаций, а 12 американских организаций - попали в список лиц, контролирующих экспорт.

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