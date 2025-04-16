Большинство пошлин администрация Соединенных Штатов отказалась отменять.

Представители администрации США заявили, что большинство тарифов, наложенных на Евросоюз, не будут отменены, пишет Bloomberg.

В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры главы Еврокомиссии по вопросам торговли Мароша Шефчовича с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем Джеймисоном Гриром. Как рассказали изданию люди, знакомые с их ходом, представитель ЕС, переговоры "достигли незначительного прогресса".

По данным источников издания, представители США отметили, что 20% "взаимных" пошлин, которые были снижены до 10% на 90 дней, а также другие пошлины, в частности на автомобили и металлы, не будут полностью отменены.

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Отмечается, что ЕС предложил, чтобы обе стороны отменили все пошлины на промышленные товары, включая автомобили. Впрочем, США пока отклонили это предложение.

В дальнейшем переговоры между двумя сторонами будут продолжаться на техническом уровне.

Пошлины США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Европе грозит катастрофа из-за пошлин США против Китая. Последний производит широкий спектр довольно дешевых товаров - от электромобилей и бытовой техники до игрушек и стали. Большая часть этих товаров до недавнего времени была предназначена для американского рынка. В Европе растет опасение, что наплыв китайской продукции будет демпинговать рынок, ослабляя местную промышленность во Франции, Германии, Италии и остальных странах ЕС.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на компьютерные чипы и лекарства. По данным NYT, к этому может привести расследование по импорту микросхем и фармацевтических препаратов, которое начала администрация президента США. Новые пошлины будут введены в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, который позволяет президенту вводить торговые ограничения для защиты национальной безопасности страны.

Тем временем Китай собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Агентство Reuters сообщило, что пекинские дипломаты взаимодействуют с правительствами других стран, против которых направлены пошлины, в частности, отправляют письма с просьбой о сотрудничестве. В них сказано о необходимости многополярности и объединения усилий стран. Отмечается, что были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.

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