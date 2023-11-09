Кроме того, он заявил, что Украину нельзя считать демократической страной.

Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом". Затем его штаб был вынужден оправдаться.

В частности, во время дебатов кандидатов от республиканцев Рамасвами сказал, что Украина "не является образцом демократии".

"Они угрожают не проводить выборы в этом году, если США не выделят больше денег. Это недемократично. А еще они прославляют нациста в своих рядах – комика в штанах-карго, мужчину, по имени Зеленский – это недемократично", — заявил Рамасвами.

После этих заявлений Рамасвами нарвался на шквал критики, ведь Зеленский имеет еврейское происхождение, а его родственники погибли во время Холокоста.

Пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин была вынуждена публично пояснить, что имел в виду скандальный политик. По ее словам, Рамасвами якобы не называл Зеленского нацистом, а имел в виду визит главы государства в парламент Канады в сентябре, куда пригласили 98-летнего украинца Ярослава Гуньку, воевавшего в дивизии СС "Галичина".

"Он говорил быстро, и его слова были неразборчивы", — призналась она.

Кто такой Рамасвами

Рамасвами - 38-летний бизнесмен, у него нет политического опыта. В начале июня он заявил, что Киев необходимо заставить пойти на "большие уступки" и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Позже возможный кандидат в американские президенты утверждал, что в случае победы на выборах признает захваченные территории Украины "российскими", а также закроет нашей стране путь в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: