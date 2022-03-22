Сам захватчик рассказал, что недавно получил гуманитарную помощь, но количеством продуктов недоволен.

Российский оккупант обсудил с родными продовольственный кризис в России после введения сокрушительных санкций за развязывание войны в Украине.

Разговор удалось перехватить.

Недавно захватчики получили гуманитарную помощь, но подразделению оккупанта досталось лишь два ящика печенья. Однако женщину по ту сторону трубки, вероятно мать, не очень волнует питание захватчика. Вместо этого она жалуется на отсутствие сахара в магазинах.

Россиянка: А у нас в магазинах исчез сахар.

Оккупант: Вообще?

Россиянка: Вообще. Ни в одном из этих сетевых магазинах, ни в "Пятерке", ни в "Магните", нигде нет, кроме вот таких как наши, вот тут сахар по 170 рублей (свыше 48 грн) за килограмм.

Оккупант: Обалдеть!

Кроме того, родственники рассказали оккупанту, что курс доллара постоянно прыгает. Сейчас наблюдается тенденция к снижению, но россияне понимают нестабильность ситуации.

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