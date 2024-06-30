Надводный флот, кажется, больше не может служить инструментом силы для государства-агрессора.

На фоне болезненных потерь надводного флота в Черном море Россия, похоже, теперь делает ставку на подводные лодки в своем противостоянии с Западом. Об этом пишет Newsweek, анализируя недавние учения российского флота на Балтике.

В начале этой недели российские СМИ, рассказывая о ходе учений, сообщили о тренировочной дуэли дизель-электрических подводных лодок "Новороссийск" и "Дмитров". В частности сообщалось, что экипаж "Новороссийска" совершил торпедную атаку боеприпасами без боевой части.

Подводные лодки также отрабатывали боевые маневры, такие как уклонение от атак противника и обнаружение, отслеживание и запуск торпед по подводным лодкам противника.

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Хотя дизель-электрические подводные лодки считаются низшим классом по сравнению с атомными субмаринами, тот же "Новороссийск" оснащен усовершенствованным гидролокатором и может в частности запускать крылатые ракеты "Калибр". Ими можно наносить удары как по наземным, так и по морским целям.

"Россия, похоже, больше полагается на свой подводный флот для демонстрации силы. Недавно она отправила флотилию, в состав которой входила ее атомная подводная лодка "Казань", на Кубу, где она провела военные учения в Карибском бассейне в международных водах вблизи побережья США", - пишет Newsweek.

Российские потери на море

Как писал УНИАН, с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили или поразили немало кораблей Черноморского флота РФ, включая подводную лодку. Первой большой потерей для россиян стал большой десантный корабль "Саратов", который ударом ракеты "Точка-У" был уничтожен в порту оккупированного Бердянска в марте 2022 года.

Далее был флагман флота ракетный крейсер "Москва" в апреле того же 2022 года. Среди значительных потерь России на море также стоит упомянуть большие десантные корабли "Оленегорский горняк", "Минск" и "Новочеркасск", подводную лодку "Ростов-на-Дону" и другие.

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