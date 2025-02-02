Илон Маск заблокировал аккаунт USAID в своей социальной сети после локального скандала.

Миллиардер и союзник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что USAID - Агентство США по международному развитию - должно "умереть", поскольку является якобы преступной организацией. Он написал об этом в отдельной публикации в социальной сети X (Twitter), отдельно обвинив USAID в финансировании исследования биологического оружия, в частности COVID-19 в другой публикации в X.

Вскоре после этого аккаунт USAID в этой же соцсети был удален, а сайт оказался недоступным. Это произошло после того, как двух руководителей службы безопасности USAID отстранили от работы из-за отказа предоставить секретную информацию для DOGE (Департамента правительственной эффективности), где председательствует Маск, пишет Politico.

По данным издания, Департаменту Маска все же удалось получить доступ к секретной информации агентства помощи, которая включает отчеты разведки.

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Бывшие чиновники USAID и гуманитарные организации предупреждают, что сокращение роли агентства может навредить национальной безопасности США, оставляя "вакуум, который могут заполнить Китай и другие соперники Америки" в развивающихся странах.

Другие новости о USAID

Ранее УНИАН сообщал, что в 2024 году Украина получила от USAID почти $5,5 млрд. Больше всего средств, а именно 4,2 млрд долларов, ушло на правительственные программы.

Кроме того, в ОП отреагировали на раннее приостановление финансирования USAID. "Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Украины.

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