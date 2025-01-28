В ближайшее время начнутся консультации с американскими партнерами для продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

Приостановление финансирования USAID не может не смущать, но это "не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть". Об этом в своем Telegram-канале написала Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента Украины.

"Относительно приостановления финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", – отметила она.

Верещук отметила, что занимается гуманитарным реагированием, и "пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать".

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"Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем. В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине", – сообщила заместитель руководителя ОП.

Она добавила, что "пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд надо сохранить людей и наработки".

Приостановление финансирования USAID

Как сообщалось, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился приостановить на 90 дней предоставление иностранной помощи, чтобы проверить, соответствует ли она его внешнеполитическим приоритетам. Дипломаты уже обращались в Госдеп с просьбой освободить Украину от действия 90-дневной заморозки помощи.

Отметим, что Администрация Трампа отправила в отпуск десятки высокопоставленных карьерных чиновников в Агентстве США по международному развитию (USAID). Новое руководство выявило в агентстве ряд действий, которые "были направлены на то, чтобы обойти исполнительные указы президента и мандат американского народа".

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