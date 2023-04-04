Он убежден, что Европе нужна новая архитектура безопасности.

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что российский президент Путин признает только силу и решимость.

Во время визита в Киев он заявил, что президента РФ нельзя недооценивать, пишет Sky News. По мнению Помпео, для защиты от крупных наземных войн в Европе нужна новая архитектура безопасности. "Должен быть ряд договоренностей, которые четко дали бы понять, что Владимир Путин больше не сможет этого сделать", - добавил он.

На вопрос, поддержит ли он предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, Помпео ответил: "Да, и обучение, и программное обеспечение, и все, что необходимо для реальной защиты и защиты вашей собственной земли", - сказал Помпео.

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Истребители для Украины: позиция США

Как известно, Украина уже длительное время призывает союзников передать истребители для защиты неба и проведения контрнаступательных действий.

В недавнем интервью президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может начать масштабное контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и истребителей.

В начале весны в сети появилась информация о том, что украинские летчики находятся на военной базе в Соединенных Штатах. В Воздушных Силах подтвердили эту информацию и сообщили, что там определяют уровень их знаний на случай, если решение о передаче истребителей будет принято.

В конце марта Министр обороны Штатов Ллойд Остин сказал, что на этой стадии войны американские F-16 не помогут Украине.

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