Европейские страны должны срочно отреагировать на просьбы Украины предоставить стране больше систем ПВО Patriot из собственных запасов, сказал источник издания.

Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается как республиканцами в Конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек с финансированием борьбы Украины против России, говорят люди, знакомые с этим вопросом, поскольку растут опасения, что российские силы могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели.

Как пишет Bloomberg, у США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему застряла в Конгрессе, по словам американских чиновников, попросивших не называть их имени во время частных обсуждений. А европейским лидерам необходимо преодолеть задержки и использовать прибыль от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь Украине, сказал один из источников.

Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбы Украины предоставить стране больше систем ПВО Patriot из собственных запасов, сказал другой источник.

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Проблемы с помощью для Украины - детали

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что Конгресс должен принять меры. В прошлом месяце советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал: "Я не думаю, что нам нужно говорить сегодня о плане Б", и что одобрение Конгресса уже заняло слишком много времени.

Украина нормирует свои артиллерийские снаряды в ожидании, что они могут закончиться, сообщил в среду Комитету Палаты представителей по вооруженным силам генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования. Россияне превосходят украинскую сторону в соотношении 5 к 1, и это соотношение вырастет до 10 к 1 "в течение нескольких недель", сказал Каволи.

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