Издание предупреждает, что без большего количества оружия для ВСУ, инициатива, вероятно, перейдет к Путину и его генералам.

Украина является лакмусовой бумажкой готовности США защищать верховенство международного права в мире, которому угрожают экспансионистские авторитарные державы. Это испытание, которое Вашингтон сейчас рискует провалить, поскольку пакет помощи, необходимый для выживания Украины на третий год ее борьбы с российской тиранией, томится в нижней палате Конгресса США, блокируемый правыми республиканцами, лояльными Дональду Трампу, пишет The Times.

Если помощь в размере 60 миллиардов долларов не будет доставлена Украине в ближайшее время, она, по словам президента Владимира Зеленского, "может проиграть войну".

"Без большего количества современного оружия США, которое позволило Украине дать отпор своему более крупному, богатому и густонаселенному противнику, инициатива перейдет, вероятно, навсегда, к Путину и его генералам. Беззаконная агрессия одержит победу. Этот пагубный и когда-то немыслимый результат ознаменовал бы конец роли Америки как глобального полицейского и серьезно ослабил бы ее авторитет среди союзников по всему миру", - говорится в публикации.

Указывается, что теперь это возможно, поскольку главный апологет Москвы в Палате представителей США Марджори Тейлор Грин угрожает сместить своего коллегу-республиканца Майка Джонсона с поста спикера, если он попытается протолкнуть пакет помощи.

Отмечается, что ответственность за этот крайне разрушительный тупик должен лежать на Дональде Трампе, которому предстоит встретиться с Джо Байденом на президентских выборах в ноябре.

"Трамп не проявил никаких признаков отказа от своей позиции по Украине. Это предполагает, что он как президент объявит о прекращении боевых действий и согласится на постоянную аннексию некоторых украинских территорий, оккупированных российскими войсками… Остается надеяться, что безрассудные заявления Трампа - не что иное, как блефовые уловки, которые он применял в прошлом. Но они наносят реальный ущерб здесь и сейчас, побуждая Москву продолжать и даже расширять свою кампанию", - пишет The Times.

Также в издании констатируют, что Байден тоже виновен в происходящем, в частности, из-за неохотных поставок решающего вооружения в 2022-2023 годах, что "обрекло Киев на мясорубку, которая сыграла на руку России".

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не может больше ждать, ей немедленно нужны артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа позволить Конгрессу США протолкнуть $60 млрд военной помощи Украине, похоже, провалилась, писали в The Guardian.

Вас также могут заинтересовать новости: