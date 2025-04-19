Белый дом не обсуждает новые поставки оружия для Украины / фото - GettyImages

В Белом доме практически не ведутся серьезные обсуждения о дальнейшем предоставлении Украине военной помощи, пишет The New York Times.

Европейские дипломаты подтвердили, что не получали от США четких гарантий относительно продолжения обмена разведывательной информацией с Киевом. Это вызывает беспокойство, поскольку война продолжается.

Администрация Дональда Трампа все чаще оценивает украинский вопрос с позиции "что мы получим", а не "чем можем помочь". По словам экс-советника по вопросам России в Совбезе США Фионы Гилл, Трамп стремится наладить прямое взаимодействие с Москвой, даже если это означает отстранение Украины от переговорного процесса.

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Заявления США о выходе из мирного процесса по Украине

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон может "умыть руки" - выйти из переговорного процесса по Украине, если не увидит реальных сдвигов.

Сам Трамп позже сказал, что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей.

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