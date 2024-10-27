Франция и Германия - главные мишени для России в рамках гибридной войны с Западом, полагает финский министр.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны ЕС больше инвестировать в оборону и меры сдерживания угрозы со стороны России.

Об этом пишет DW, ссылаясь на заявление главы финского МИД. "Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу", - подчеркнула Валтонен.

По ее мнению, в будущем странам ЕС потребуется тратить на оборону больше, чем установленные НАТО 2% ВВП.

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По словам Валтонен, Германия и Франция являются главными мишенями для РФ в рамках гибридной войны с Западом. Она уточнила, что основной упор Кремль делает на распространение дезинформации для снижения уровня поддержки Украины среди местного населения:

"Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины".

В центре внимания помощь Украине - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее Элина Валтонен раскритиковала руководство Германии за позицию по военной помощи Украине. Глава внешнеполитического ведомства призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от сомнений по поставкам оружия и признать важность своей роли.

Валтонен подчеркнула, что европейские партнеры Украины не несут ответственность за эскалацию конфликта, так как работают в рамках международного права. Она и тогда подчеркнула, что Россия не отступит, если союзники перестанут помогать Украине.

В мае 2024 года Финляндия разрешила Вооруженным силам Украины применять полученное от Хельсинки оружие по целям на территории РФ.

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